Nintendo Switch: nuove informazioni su Mii, funzioni share e media app

Nonostante l’ora dedicata da Nintendo alla presentazione di Switch, rimangono parecchie le incognite sulla nuova console, e molte di queste risiedono nelle funzionalità online, le capacità multimediali e la praticità del sistema operativo. In una sessione di domande e risposte con Kotaku, la casa di Kyoto ha svelato oggi nuove informazioni.

Sebbene la compagnia si sia rifiutata di chiarire le dinamiche di trasferimento dell’account da Wii U e 3DS a Switch, ha dichiarato che tutte le informazioni a riguardo saranno comunicate più avanti. Cattive notizie, invece, per gli amanti di film e serie televisive: al lancio, Switch non avrà il supporto per nessuna app multimediale, come ad esempio Netflix, Hulu o HBO Go. Il loro approdo sulla nuova ibrida è ancora in fase di valutazione.

I giocatori saranno in grado inizialmente di condividere sui social network solo i propri screenshot di gioco, mentre la condivisione di video clip verrà aggiunta nel corso dell’anno. Confermando l’assenza di Miiverse, il social network di Nintendo integrato su Wii U e 3DS, la grande N ha voluto precisare che i Mii continueranno ad esistere. Questi potranno essere utilizzati come avatar, ma non saranno l’unica scelta che avranno i giocatori per la loro immagine profilo. La personalizzazione dei piccoli alter-ego Nintendo introdotti su Wii sarà ulteriormente ampliata, e la loro modifica passerà ora dal menu di sistema, rimuovendo così da Switch l’applicazione dedicata.

I propri avatar Mii, infine, potranno essere importati da Wii U e 3DS su Switch attraverso gli amiibo, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul processo di trasferimento. Nintendo Switch è attesa per il 3 marzo 2017.