Attualmente trovare una consolenei negozi americani potrebbe rivelarsi una vera impresa, le ultime scorte di magazzino sono esaurite la scorsa settimana grazie al traino die molte catene sono sprovviste di nuove unità. Presto ulteriori bundle dovrebbero però essere disponibili nei negozi GameStop in Nord America.

Come riportato da My Nintendo News, GameStop USA segnala in listino la presenza di vari bundle con prezzi a partire da 399.99 dollari e disponibilità prevista per la settimana del primo agosto. La compagnia avvisa che le scorte sono estremamente limitate, è facile dunque prevedere numerose code fuoi dai principali negozi GameStop sparsi per gli Stati Uniti.