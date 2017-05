Nintendo Switch: nuove scorte presto disponibili negli Stati Uniti

è sold-out in molte catene americane, le quali stanno aspettando nuovi rifornimenti da parte della casa di Kyoto. In particolare, un portavoce di Toys 'R Us ha rivelato a Polygon che nuove scorte dovrebbero essere disponibili da venerdì 19 maggio.

La catena riceverà un numero limitato di pezzi da vendere esclusivamente nei negozi, per questo alcuni giocatori americani si stanno organizzando per poter essere tra i primi ad acquistare la console venerdì mattina, le prime file sembrano essere già iniziate di fronte i principali punti vendita della catena.

Per quanto riguarda l'Europa, al momento non si segnalano particolari problemi di reperibilità e i maggiori rivenditori hanno a disposizione diversi esemplari della console in pronta consegna.