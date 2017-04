Nintendo Switch: nuovi accessori a tema Splatoon 2 in arrivo in Giappone

ha annunciato una nuova linea di accessori per Nintendo Switch a tema. Tra gli accessori in arrivo in Giappone troviamo coloratissimi copri Joy-Con in silicone e una serie di custodie morbide per trasportare la console.

La disponibilità degli accessori citati è prevista in Giappone per il mese di luglio, con prezzi a partire da 1,780 yen. Nel momento in cui scriviamo, l'arrivo in Occidente non è stato confermato ma è probabile che le custodie e i copri Joy-Con possano fare la loro comparsa anche in Europa quando Splatoon 2 arriverà nel nostro continente, ovvero il prossimo 21 luglio.