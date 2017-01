Nintendo Switch: nuovi dettagli sul tasto home e sulla lista amici

Grazie alle nuove informazioni che stanno trapelando in queste ore sul sito inglese di, siamo venuti a conoscenza di ulteriori dettagli sulle funzionalità del tasto home e sulla gestione della lista amici.

Il tasto home (potete vederlo nell'immagine proposta in calce) si illuminerà ogni volta che riceveremo un messaggio o una notifica, in maniera molto simile a quanto avveniva su Nintendo Wii. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale, inoltre, la lista amici potrà essere gestita direttamente dalla console: sul Menu, infatti, gli utenti potranno avviare i giochi, selezionare le impostazioni e gestire gli account degli amici senza passare dall'applicazione per smartphone. Vi ricordiamo che nelle ultime ore sono state svelate anche le caratteristiche tecniche di Nintendo Switch.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo al nostro Speciale con le notizie più importanti della settimana.