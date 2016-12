Nintendo Switch: nuovi rumor su console, accessori e giochi

è stata protagonista di una lunga sessione AMA su Reddit e in questa occasione ha rivelato alcune interessanti informazioni sue sui giochi in fase di sviluppo per la nuova console della casa di Kyoto.

Riportiamo di seguito i principali rumor diffusi dall'insider, in ogni caso vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite da parte di Nintendo. Per il momento, si tratta di leak e voci di corridoio, che potrebbero non corrispondere alla realtà.

La Dale conferma che Nintendo è al lavoro su una nuova IP per Switch ancora da annunciare ma non è chiaro se questa uscirà al lancio della console. Ancora incerta l'uscita di The Legend of Zelda Breath of the Wild, secondo alcune fonti interpellate da Laura, il gioco non sarà pronto per il mese di marzo. La durata della batteria in mobilità dovrebbe assestarsi sulle tre ore, ma non è ancora chiaro se questo dato corrisponda all'autonomia dell'unità definitiva o solamente a un devkit. L'insider non ha invece potuto confermare i rumor che vogliono Switch basata su architettura NVIDIA Pascal (anzichè Maxwell), con 4 GB di RAM e processore ARM A73 con CPU a 64-bit. Inoltre scopriamo che i Dock aggiuntivi non dovrebbero essere disponibile al lancio ma arriveranno in un secondo momento insieme ad altri accessori non ancora rivelati.

Per quanto riguarda il lato software, la Dale parla di almeno due esclusive third party, di cui uno potrebbe essere Mario RPG: Invasion of the Rabbids, sviluppato da Ubisoft. La casa francese sarebbe attualmente al lavoro anche su un teaser in CGI di Beyond Good & Evil 2 che potrebbe essere mostrato durante l'evento stampa di gennaio. Monolith Soft è al lavoro su un nuovo progetto e non sul tanto rumoreggiato porting di Xenoblade Chronicles X, in ogni caso la Dale conferma che su Switch usciranno edizioni aggiornate di numerosi titoli già visti su Wii U, come Mario Kart 8 e Super Smash Bros. Infine, sembra che Platinum Games non abbia ancora in serbo progetti per la nuova console Nintendo, l'insider chiude poi rivelando che al lancio i titoli per Virtual Console non saranno molti ma la quantità aumenterà gradualmente nei mesi successivi all'uscita di Switch.