Nintendo Switch: nuovi rumor da Laura Kate Dale

Durante un recente livestream: l'insiderha condiviso nuovi rumor su, la prossima console di Nintendo che verrà mostrata nel corso di uno speciale evento in programma per il 13 gennaio 2017.

Di seguito, alcune delle indiscrezioni condivise da Laura Dale, come di consueto vi ricordiamo come si tratti solamente di rumor privi di conferma, nonostante in passato la fonte abbia dimostrato di conoscere molto bene la nuova console Nintendo:

Sul Joy-Con sarà presente un piccolo tasto per registrare video

DeNA sta supportando Nintendo per quanto riguarda l'infrastruttura online

I codici amico spariranno dal Nintendo Network, presente la chat vocale

Red Dead Redemption 2 e Overwatch non usciranno su Switch

Presente il Bluetooth, come già confermato dai test della FCC

dai test della FCC Il lancio di Switch non subirà ritardi, la console arriverà a marzo nei negozi

Nuovi Joy-Con potranno essere acquistati al lancio

I Dock aggiuntivi arriveranno sei mesi dopo il lancio della console

arriveranno sei mesi dopo il lancio della console Non è previsto un budle con il Pro Controller, il quale sarà venduto separatamente

La batteria dovrebbe garantire circa tre ore di autonomia con tutti i settaggi al massimo

dovrebbe garantire circa tre ore di autonomia con tutti i settaggi al massimo Nintendo Switch supporterà la ricarica rapida

Al lancio, saranno presenti tre titoli Virtual Console per GameCube

Inizialmente l'unico colore disponibile sarà quello visto nelle immagini promozionali, in futuro potrebbero arrivare altre colorazioni.

Il Joy-Con destro è dotato di un sistema di puntamento simile a quello di Wiimote

La versione più economica avrà 32 GB di memoria (espandibili fino a 128 GB con schede MicroSD)

Mass Effect Andromeda non uscirà su Switch

Non ci resta che attendere il 13 gennaio per saperne di più su Nintendo Switch, durante l'evento di presentazione la casa di Kyoto dovrebbe annunciare prezzo, data di lancio, specifiche tecniche e line-up software della console.