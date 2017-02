Nintendo Switch: un nuovo evento promozionale in compagnia di John Cena

ha annunciato di aver organizzato un nuova campagna promozionale per supportare il lancio imminente di Switch. La compagnia nipponica ospiterà tre eventi negli Stati Uniti, grazie ai quali i partecipanti potranno provare i mini-giochi diin dei peculiari "salotti interattivi".

Il primo di questi eventi si terrà il 23 febbraio al The Blue Movie Ranch in Santa Clarita, California: sarà proprio in questa occasione che vedremo il celeberrimo wrestler John Cena provare 1-2 Switch in compagnia di YouTuber ed altri influencer invitati all'evento.

La seconda fermata sarà ad Aspen, allo ski resort Snowmass il 27 febbraio; un posto scelto per dimostrare come Switch sia utilizzabile davvero ovunque lo si voglia, anche "sul fianco di una montagna innevata". Il tour promozionale si concluderà il 3 marzo al Madison Square Park, New York: qui faranno la loro comparsa delle mascotte di Mario e Luigi che celebreranno il lancio della console.



Nintendo Switch sarà disponibile nei negozi il prossimo 3 marzo.