Nintendo Switch: un nuovo teardown svela la possibilità di un upgrade della dock

La compagnia giapponese Fomalhaut ha effettuato un nuovo teardown di, scoprendo alcune caratteristiche interessanti, tra cui apparentemente anche la possibilità (del tutto teorica, per il momento) di effettuare upgrade hardware della dock per supportare applicazioni in

Il teardown in questione rivela tra le altre cose il costo di produzione dei Joy-Con (90 dollari), piuttosto elevato a causa princiaplmente dei sensori di movimento per l'HD Rumble. Il tablet e la dock invece avrebbero un prezzo di fabbricazione stimato in 167 dollari.

Per quanto riguarda la dock, Fomalhaut evidenzia come il dispositivo possa teoricamente supportare upgrade hardware per far girare applicazioni in Realtà Aumentata (RA) o Realtà Virtuale (VR). Il dispositivo dispone all'interno di tutto lo spazio necessario per l'aggiunta di eventuali componenti, inoltre l'alimentatore integrato consente di assorbire fino a 100W, una potenza decisamente elevata per gestire il solo tablet. Al momento, ovviamente, si tratta di una semplice ipotesi, in passato Nintendo ha più volte ribadito che non prenderà in considerazione la Realtà Virtuale fino a quando questa tecnologia sarà matura.