Nintendo Switch: un nuovo video offre un primo sguardo all'eShop

Nintendo Switch arriverà nei negozi di tutto il mondo tra meno di due giorni, e in occasione del lancio della console, Nintendo ha pubblicato un nuovo video che mette in evidenza la funzione News. In aggiunta, le immagini ci propongono un primo sguardo al nuovo Nintendo eShop.

Quando Switch verrà attivata dalla modalità riposo, una barra laterale informerà i giocatori con le ultime notizie provenienti dal mondo Nintendo. Queste saranno inoltre consultabili accedendo tramite l’apposita icona sulla dashboard del sistema operativo. Il nuovo Nintendo eShop si presenta in linea con la nuova interfaccia della console, che abbandona le linee tondeggianti e i riflessi in favore di una presentazione più flat e di facile utilizzo. Nel corso di quest’anno, saranno pubblicati sullo store digitale di Nintendo più di 60 titoli indie.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Nintendo Switch uscirà il 3 marzo.