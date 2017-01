Nintendo Switch: offerte, sconti e promozioni per acquistare la nuova console

sarà in vendita in Italia dal 3 marzo 2017 al prezzo di, una cifra leggermente più alta rispetto ai 299 dollari richiesti in Nord America. Se volete acquistare o prenotare la nuova console Nintendo risparmiando, di seguito trovate la lista delle offerte delle principali catene italiane e rivenditori online.

Promozione GameStop Nintendo Switch

Nel momento in cui scriviamo, GameStop permette di prenotare Switch in versione Standard e Color Edition a 329.99 euro, prezzo valido per entrambe le versioni, con ritiro presso il punto vendita più vicino o spedizione al proprio domicilio. Allo stato attuale, GameStop non ha ancora esposto le offerte dedicate a Switch, vi consigliamo di tenere d'occhio il sito ufficiale o di recarvi nel negozio più vicino a voi per maggiori dettagli. Ricordatevi che GameStop offre la possibilità di risparmiare sull'acquisto e sulla prenotazione riportando in negozio console e giochi, il ritiro e le valutazioni sono a discrezione dei singoli punti vendita. Aggiorneremo questa pagina non appena saranno pubblicate le offerte ufficiali per la permuta di vecchie console e giochi usati con Nintendo Switch.



Amazon e altre catene

Nintendo Switch è disponibile in preordine anche su Amazon Italia al prezzo di 329.99 euro (Standard e Color Neon Edition), il noto rivenditore online non propone offerte per l'acquisto della console, non è escluso però che promozioni, sconti o bundle particolari con giochi e accessori possano arrivare a ridosso del lancio, previsto per il 3 marzo 2017.



Nei negozi MediaWorld (e ovviamente, sul sito della catena) è invece è possibile prenotare Nintendo Switch al prezzo di 329 euro, in caso di acquisti online la spedizione sarà gratuita e la consegna è garantita per il 3 marzo. Il preordine può essere effettuato anche nei negozi fisici, in questo caso sarà possibile portare indietro i propri videogiochi usati (console e accessori non saranno ritirati) per ottenere uno sconto sull'acquisto di Nintendo Switch. La valutazione e il ritiro dei titoli sono a discrezione del punto vendita, alcuni titoli potranno godere di una supervalutazione specifica per la promozione, il credito ottenuto permutando i propri giochi potrà essere utilizzato come sconto sul prezzo finale di Switch. Da MediaWorld è infine possibile prenotare anche The Legend of Zelda Breath of the Wild e 1-2-Switch rispettivamente a 29.99 e 9.99 euro portando indietro un gioco valido per la promozione, l'elenco dei titoli accettati è disponibile a questo indirizzo.



Le offerte sono in continuo aggiornamento, vi invitiamo quindi a tornare nuovamente su questa pagina per scoprire ulteriori promozioni l'acquisto di. Conoscete altre offerte per prenotare Switch a prezzo scontato? Aspettiamo le vostre segnalazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti e sul topic ufficiale