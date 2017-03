Nintendo Switch offre la possibilità di giocare in verticale

Adesso è confermato: gli sviluppatori possono includere una modalità di gioco in verticale per i loro titoli su. Il primo a introdurre questa feature sarà, già disponibile nel catalogo Neo Geo della Virtual Console.

L'immagine riportata a fondo pagina parla molto chiaro: se volete giocare con l'unità mobile di Nintendo Switch in verticale, vi basterà ruotare la console e attendere che l'immagine si adatti alla nuova angolazione. Possiamo immaginare che questa feature sarà di grande utilità per alcuni generi in particolare (per esempio gli shooter 2D verticali). Cosa ne pensate di questa possibilità?

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.