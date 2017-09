ha aggiornato l'applicazione online di Switch per iOS e Android, l'app arriva così alla versione 1.1.0: questo update risolve alcuni bug e problemi tecnici minori, oltre a migliorare il supporto Bluetooth.

Inoltre, l'aggiornamento permette di utilizzare la chat vocale anche in background con altre applicazioni aperte e con lo smartphone in modalità riposo. Nintendo Switch Online app è ora disponibile per il download gratuito da App Store e Google Play, compatibil con dispositivi iOS e Android.