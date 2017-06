Nintendo Switch: online a pagamento nel 2018, nuovi dettagli e prezzi

ha annunciato che il servizio online a pagamento dipartirà nel 2018 e non durante l'autunno 2017, come precedentemente annunciato. La compagnia ha inoltre rivelato che gli abbonati potranno avere accesso a una selezione di giochi classici per

Tra i titoli della Classic Game Selection, Nintendo cita Super Mario Bros 3, Balloon Fight e Dr. Mario, inoltre sembra che la società stia valutando anche l'idea di inserire giochi per Super Nintendo in catalogo. Gli abbonati avranno accesso anche all'app per la chat vocale e promozioni esclusive sull'eShop.

Il servizio online a pagamento sarà disponibile entro la fine del 2018, Nintendo ha infine rivelato i prezzi in dollari per il servizio: l'abbonamento mensile costerà 3.99 dollari, la sottoscrizione trimestrale avrà un prezzo di 7.99 dollari mentre l'abbonamento annuale costerà 19,99 dollari. Maggiori dettagli arriveranno antro la fine dell'anno.