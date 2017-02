Nintendo Switch: online lo spot del Super Bowl 2017

ha pubblicato online la versione estesa del nuovo spot diche verrà trasmesso domenica 5 febbraio durante il, evento che vedrà New England Patriots e Atlanta Falcons scontrarsi per il titolo di campione della National Football League.

Per Nintendo si tratta della prima volta al Super Bowl, in passato la società non aveva mai pubblicizzato i suoi prodotti durante l'evento più seguito dell'anno negli Stati Uniti. Lo spot (sulle note del brano Believer degli Imagine Dragons) mostra anche alcuni dei titoli in arrivo su Switch tra cui Splatoon 2, Just Dance 2017, Mario Kart 8 Deluxe, 1-2-Switch, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers e The Legend of Zelda Breath of the Wild.