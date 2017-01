Nintendo Switch: osserviamo fronte, retro e interno delle custodie dei giochi

Il portale AllGamesDelta ha recentemente pubblicato una serie di scatti in cui possiamo osservare nel dettaglio il fronte, il retro e l'interno delle custodie di alcuni dei giochi in uscita su, come

La raccolta include quattro fotografie di confronto, grazie alle quali notiamo che i case della nuova console della grande N saranno leggermente più piccoli di quelli dei vecchi titoli PSP. Ricordiamo che Switch uscirà in Italia il 3 marzo al costo di 329.99 euro. Qui trovate le specifiche tecniche della piattaforma.