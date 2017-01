Nintendo Switch: panoramica sulla console e dettagli sullo schermo

ha pubblicato un'immagine che mostra una panoramica completa di. Il render mostra il pannello frontale della console, la parte posteriore e permette di dare uno sguardo agli ingressi e alle porte presenti a lato.

Emergono anche nuovi dettagli sull'hardware, a partire dallo schermo: il display è un pannello LCD touchscreen (capacitivo) da 6.2 pollici, con risoluzione 1280x720. Quando Switch sarà collegato alla Dock, permetterà di visualizzare i giochi fino a 1080p mentre in modalità portatile il valore scenderà fino a 720p. Sul corpo troviamo anche gli speaker, tasti per il volume, sensore di luminosità, ingresso per il jack audio e slot per le cartucce. La batteria, come già riportato, dovrebbe garantire una durata compresa tra le 2.5 e le 6.5 ore, lo spazio di archiviazione interno invece è pari a 32 GB, espandibile tramite schede MicroSD.