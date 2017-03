Nintendo Switch: le pellicole adesive danneggiano la console e i Joy-Con

Sembrerebbe chereagisca in maniera vistosamente negativa alle pellicole applicate sia sulla scocca della console che sui Joy-Con, come potete osservare voi stessi tramite le immagini riportate in calce alla notizia.

Il problema è stato reso noto, con un gesto apprezzabile, da Dbrand, un importante produttore di pellicole e protezioni adesive. "Siamo qui per fare un annuncio di servizio pubblico, e dirvi che in nessun caso dovreste comprare una pellicola/skin per la vostra Nintendo Switch", si legge sul post di Dbrand su reddit. "Sia i Joy-Con che la console non sono compatibili con pellicole o qualsiasi altro tipo di protezione adesiva". La compagnia ha inoltre aggiunto che rimborserà chiunque abbia acquistato una skin per Nintendo Switch da lei prodotta.