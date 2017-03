Nintendo Switch permette di accedere facilmente all'eShop di altre regioni

Come confermato dastessa durante la presentazione della console,sarà una console region-free . Tutti i software in formato fisico saranno quindi utilizzabili in qualunque parte del mondo, così come accadrà anche con i prodotti scaricati digitalmente tramite l'eShop, come apprendiamo oggi.

Come rifersice NintendoEverything, sarà infatti semplice accedere all'eShop americano o giapponese, ad esempio, e scaricare da qui prodotti non disponibili per il mercato europeo. Per fare ciò basterà creare un account straniero, esattamente come accade con PlayStation Store e Xbox Store. Tenete a mente, però, che i titoli base e i relativi DLC sono collegati: di conseguenza, affinché funzionino correttamente, devono essere acquistati dallo stesso eShop.

Nintendo Switch uscirà nei negozi il 3 marzo.