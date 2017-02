Nintendo Switch permetterà di connettere tra loro fino a dieci console

Illustrando le principali caratteristiche deldi, Nintendo ha rivelato che sarà possibile connettere tra loro fino a dieci sistemiper il multiplayer. In passato, la casa di Kyoto ha sempre parlato di un massimo di otto console connesse, dunque cosa è cambiato effettivamente?

Nonostante sia effettivamente possibile connettere tra loro dieci Switch, la casa di Kyoto ha successivamente chiarito le sue dichiarazioni, ribadendo che il multiplayer supporterà al massimo otto giocatori: "La connessione di dieci console via LAN sarà particolarmente adatta ai tornei mentre i giocatori meno competitivi potranno coinvolgere al massimo otto persone tramite connessione wireless. La modalità Spettatore consentirà a due persone di aggiungersi al gruppo per osservare le partite degli altri otto partecipanti da varie angolazioni."

Non sarà dunque possibile giocare in dieci perchè in questo caso due console saranno riservate agli spettatori. In ogni caso si tratta di una caratteristica che potrebbe evolversi in futuro, non è escluso che il multiplayer a dieci o dodici persone possa effettivamente diventare realtà.