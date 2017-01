Nintendo Switch: i poster promozionali sono arrivati nei negozi GameStop

Come segnalato da alcuni utenti su Twitter, da qualche ora i negozinegli USA, Australia e Regno Unito hanno iniziato ad esporre poster promozionali e cartelloni dedicati a, la nuova attesissima console della casa di Kyoto.

I poster sono apparsi in alcuni store della nota catena, la quale però non ha ancora aperto i preordini per la console. Con ogni probabilità, i preorder saranno attivati dopo la presentazione del 13 gennaio, quando Nintendo rivelerà prezzi, data di lancio e line-up software: secondo gli ultimi rumor, Switch uscirà il 17 marzo al prezzo di 299 dollari, ricordiamo però come si tratti di una semplice indiscrezione assolutamente non confermata dalla casa di Kyoto.