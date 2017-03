Nintendo Switch potrebbe aver già venduto un milione di unità in tutto il mondo

Secondo un rapido calcolo effettuato da Nintendo Enthusiast raccogliendo i dati di vendita noti fino a questo momento,potrebbe aver già venduto un milione di unità in tutto il mondo dal lancio, avvenuto il tre marzo scorso.

Sappiamo che la console ha venduto 330.000 unità in Giappone e 80.000 nel Regno Unito. Per quanto riguarda il Nord America, Reggie Fils-Aime ha dichiarato che la console ha superato persino i record di Wii, piattaforma capace di piazzare 600.000 pezzi nei primi otto giorni di presenza sul mercato.

Sommando queste cifre si otterrebbe un risultato di poco superiore al milione, anche se è bene chiarire come i numeri del mercato americano non siano noti con precisione, mentre i risultati delle vendite in Giappone e Regno Unito sono stati confermati da Famitsu e GKF Chart-Track.