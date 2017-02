Nintendo Switch: presto in arrivo tanti annunci dalle terze parti

(Deputy General Manager of Entertainment Planning and Development di Nintendo) è stato recentemente intervistato dal Telegraph e in questa occasione ha ribadito come il rapporto dicon gli editori di terze parti sia assolutamente solido e presto arriveranno nuovi annunci in merito.

Queste le parole di Koizumi: "Come saprete, siamo concentrati sullo sviluppo di giochi first party ma con il lancio di Switch abbiamo speso anche molte energie per coordinarci con gli editori di terze parti. Ambiente di sviluppo, middleware, supporto e assistenza, tutto è stato pensato per venire incontro alle esigenze dei partner esterni. Presto ci saranno tanti annunci di giochi per Switch da parte dei third party."

Non ci resta dunque che attendere, al momento tra le terze parti che hanno confermato il supporto a Switch troviamo Capcom, Bethesda, NIS America e Ubisoft, solamente per citarne alcune.