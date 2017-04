Nintendo Switch: presto ci sarà un annuncio dallo sviluppatore Xseed

Continua il supporto di Xseed Games per le piattaforme Nintendo. Anche nel peggior momento di Wii U, la compagnia, con la collaborazione di WayForward e Magnetic Realms, ha portato sulla console Shantae: Half-Genie Hero e Exile’s End, e i giochi continueranno ad arrivare su Nintendo Switch.

Rispondendo ad un fan su reddit che chiedeva di un possibile porting sull'ibrida dei titoli Trails, un rappresentante di Xseed ha dichiarato quanto segue: "Siamo grandi sostenitori di Nintendo Switch, e presto faremo degli annunci. Tuttavia potrebbero non riguardare i giochi che hai menzionato".

Che cosa vorreste vedere da Xseed Games? È in arrivo qualche nuova localizzazione? Vi ricordiamo inoltre che The Legend of Heroes Trails in the Sky the 3rd è atteso in occidente su PC il prossimo 3 maggio.