Nintendo Switch: prezzi (in euro) di Joy-Con, Controller Pro e altri accessori

La scorsa settimana vi abbiamo segnalato i prezzi in dollari degli, recentemente anche Amazon.it ha inserito in listino gli accessori ufficiali per la nuova console, permettendoci di capire meglio i prezzi in euro per il nostro paese.

La lista di accessori ufficiali per Switch include Controller Pro, custodia protettiva, Joy-Con, Charging Grip (supporto con caricabatteria) e gli strap per i Joy-Con, proposti in vari colori. Nell'assortimento di Amazon manca al momento la Dock, che negli Stati Uniti avrà un prezzo di 79,99 dollari (cifra che include anche l'alimentatore e un cavo HDMI). Di seguito, i link alle pagine prodotto di Amazon:

Su Everyeye.it trovate anche una guida alle migliori promozioni e offerte per prenotare e acquistare Nintendo Switch. Ricordiamo che la console sarà disponibile in Europa dal 3 marzo al prezzo consigliato di 329,99 euro.