Nintendo Switch: prezzo e data di uscita annunciati

In apertura dell'evento di presentazione del 13 gennaio,ha annunciato data di uscita e prezzo di: la console sarà disponibile in Giappone, nei principali paesi europei e in Nord America a partire dal 3 marzo 2017.

Per quanto riguarda il prezzo, il presidente Tatsumi Kimishima ha parlato di 29.980 yen per il Giappone e 299.99 dollari per il Nord America, per quanto riguarda l'Europa, la casa di Kyoto invita a consultare i rivenditori locali per offerte e prezzi specifici. Al lancio, il servizio online sarà gratuito mentre diventerà a pagamento a partire dall'autunno 2017, la console inoltre non sarà region locked. Maggiori dettagli in arrivo nelle prossime ore, i preordini apriranno ufficialmente nella giornata di oggi, venerdì 13 gennaio.