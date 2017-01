Switch: prezzo, uscita e giochi, cosa ti aspetti dall'evento del 13 gennaio?

Il 13 gennaio alle 05:00 del mattino (ora italiana),svelerà ufficialmente, dopo aver mostrato la console con un breve teaser trailer pubblicato lo scorso mese di ottobre. Quali sono le tue aspettative per questo evento?

La carne al fuoco sembra essere davvero molta e negli ultimi giorni i rumor su Switch si sono fatti sempre più insistenti: dal prezzo alla line-up di lancio, sono molti gli insider che stanno rivelando dettagli e informazioni ricevute dalle proprie fonti (più o meno affidabili).

Come sappiamo però, niente è ufficiale per il momento e per saperne di più su Switch dovremo attendere ancora qualche giorno. Durante la presentazione, Nintendo svelerà la data di lancio della console, il prezzo e la line-up software che accompagnerà Switch nei negozi, con ogni probabilità vedremo anche teaser e trailer di titoli in fase di sviluppo e in arrivo nei prossimi mesi, come Beyond Good & Evil 2 o Pokemon Stars.

Nintendo sembra fortemente intenzionata a recuperare il terreno perduto con Switch, proponendo una console "ibrida" che si preannuncia molto interessante. Cosa ti aspetti dalla presentazione della nuova piattaforma della casa di Kyoto?