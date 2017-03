Nintendo Switch: prime foto dal Giappone, lunghe code fuori dai negozi di Tokyo

Impossibile immaginare il lancio di una nuova console in Giappone senza pensare alle interminabili code fuori dai negozi. Tramite Twitter, arrivano le prime immagini che testimoniano la situazione nei pressi dei principali store di Tokyo nel giorno di lancio di

Proprio a Tokyo si sono verificate lunghe file, con numerosi utenti che hanno "lottato" per prendere i posti migliori sin dal pomeriggio di ieri. Più tranquilla invece la situazione in altre città, con negozi praticamente deserti nei minuti precedenti all'apertura. Al momento è presto per capire come la nuova console Nintendo si stia comportando a livello commerciale, per i primi dati di vendita dovremo necessariamente attendere la prossima settimana.