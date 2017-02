La divisione giapponese diha pubblicato i primi due spot ufficiali didedicati al paese del Sol Levante, oltre a un nuovo video introduttivo che mostra nel dettaglio le principali caratteristiche della console.

I due video giapponesi seguono di qualche giorno lo spot mandato in onda domenica scorsa in Nord America durante il Super Bowl, i filmati pongono l'enfasi sul comparto multiplayer e permettono di dare uno sguardo ad alcuni secondi di gameplay di titoli molto attesi come The Legend of Zelda Breath of the Wild e Mario Kart 8 Deluxe.

Ricordiamo che Nintendo Switch sarà disponibile in contemporanea mondiale dal 3 marzo, in Europa il prezzo di lancio è fissato a 329,99 euro.