Nintendo Switch: il primo teardown evidenzia una buona gestione degli spazi

La redazione di iFixit ha effettuato il primo teardown di, "" la nuova consoleed esaminando attentamente tutte le componenti interne del corpo centrale e dei Joy-Con.

Il SoC utilizza la sigla Tegra ODNX02-A2, soluzione custom apparentemente basata sul chip X1 di NVIDIA, mentre la RAM è un modulo Samsung LPDDR4 da 4 GB. Lo spazio di archiviazione è invece un eMMC NAND di Toshiba da 32 GB. Per quanto riguarda i Joy-Con, ogni controller monta una batteria da 525 mAh e il motorino per la gestione dell'HD Rumble.

Il teardown ha evidenziato una buona gestione degli spazi da parte degli ingegneri Nintendo, la parte centrale della scocca ospita non solo lo schermo LCD da 6.2 pollici ma anche la batteria interna e il sistema di raffreddamento, che include una ventola racchiusa in una gabbia di alluminio.

In linea generale, iFixit ha notato un design estremamente modulare che dovrebbe garantire la possibilità di riparare i vari componenti in maniera semplice, veloce ed economica. Trovate l'intero video del teardown in calce alla notizia, per maggiori dettagli su Switch vi rimandiamo alla nostra recensione.