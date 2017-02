Nintendo Switch: primo video unboxing ufficiale

L'ultima puntata dello showè interamente dedicata ae presenta il primo unboxing ufficiale della nuova piattaforma della casa di Kyoto, "spacchettata" per l'occasione dai due conduttori Kit e Krysta.

L'unboxing permette di dare uno sguardo ravvicinato al contenuto della confezione, alla console, ai due Joy-Con e agli accessori come la dock, il grip per il joypad, alimentatore e cavi. Vi lasciamo alla visione del filmato, ricordandovi che Nintendo Switch uscirà in Europa il 3 marzo al prezzo di 329,99 euro.

Nei prossimi giorni sulle pagine di Everyeye pubblicheremo le prime impressioni sulla console e sui giochi di lancio, con ampio spazio dedicato in particolare a The Legend of Zelda Breath of the Wild, indubbiamente uno dei titoli più attesi dell'anno.