Nintendo Switch: il Pro Controller funziona anche su PC

Lo YouTuber "Drewoof" ha pubblicato un video per mostrare il corretto funzionamento deldisu PC: il joypad può essere connesso tramite Bluetooth e viene riconosciuto dalla maggior parte dei titoli disponibili su Steam.

Drewoof ha provato a utilizzare il controller con l'emulatore Dolphin e in seguito ha configurato il joypad su Steam, riuscendo a giocare senza particolari problemi. Il Pro Controller di Switch viene riconosciuto come una periferica di input Bluetooth generica e funziona regolarmente con i giochi PC, anche se al momento non è disponibile alcun software per la personalizzazione dei controlli.

Il joypad non sembra essere invece compatibile con smartphone e tablet, su questi device l'accessorio non viene infatti rivelato correttamente dai sistemi iOS e Android.