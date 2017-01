Nintendo Switch: problemi di scorte al lancio?

Go Nintendo ha parzialmente confermato quanto riferito da un insider nei giorni scorsi: al lancio, le scorte dipotrebbero non bastare per soddisfare la richiesta, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti.

L'insider fa sapere di aver parlato con una sua fonte, la quale riferisce che ogni negozio GameStop negli Stati Uniti riceverà da un minimo di 20 a un massimo di 30 console per il lancio, un numero davvero esiguo che probabilmente non basterà per soddisfare i clienti. Non è escluso che le cose possano cambiare con l'apertura dei preordini (apparentemente prevista per il 13 gennaio), in base ai dati dei preorder la produzione potrebbe aumentare nelle prossime settimane.