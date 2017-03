Nintendo Switch protagonista a Fuorisalone 2017

sarà presente alcon, una console casalinga rivoluzionaria che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici.

Per la prima volta, i giocatori possono godersi un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino. Con le sue diverse modalità di fruizione, Nintendo Switch permetterà agli ospiti del Fuorisalone di vivere un’indimenticabile esperienza di gioco.

ORARI DAL 4 AL 9 APRILE 2017

Martedì, mercoledì e domenica: dalle 10:30 alle 21:00

Giovedì, venerdì e sabato: dalle 10.30 alle 00.00

Al Nintendo Switch Showcase, dal 4 al 9 aprile in via Tortona 12, saranno disponibili da provare una serie di novità e anteprime: The Legend of Zelda Breath of the Wild, uno dei titoli più belli della storia dei videogiochi a detta di pubblico e critica, 1-2 Switch, che sfrutta in modo creativo le tante funzioni della nuova console per rendere più vivaci le feste, dovunque e in ogni momento, Arms, una vera novità tra i giochi di combattimento in multiplayer, Mario Kart 8 Deluxe, la versione definitiva di uno dei titoli di Mario più amati, Splatoon 2, dove le tradizionali mischie mollusche 4 contro 4 fanno il loro ritorno con nuovi livelli, nuove mode e nuove armi, Snipperclips nuovo tipo di puzzle game d’azione in cui i giocatori comunicano, cooperano e usano la loro immaginazione per risolvere rompicapi, e tanti altri.