ha pubblicato nelle scorse oreper il firmware di Switch: questa versione del software non include nuove app ma si limita a correggere problemi minori e aumentare la stabilità generale del sistema operativo.

Il firmware risolve anche alcuni problemi di connettività con provider Sudamericani non meglio specificati, per il resto non ci sono altre novità da segnalare. L'aggiornamento è già disponibile per il download anche in Europa, il file pesa 180 MB, vi consigliamo quindi di procedere appena possibile con l'installazione del firmware 3.0.2 per Ninteendo Switch.