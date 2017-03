Gli YouTuber di GizmoSlip hanno deciso di mettere alla prova la resistenza di, per questo sul loro canale hanno pubblicato un video in cui la nuova console della casa di Kyoto viene scagliata a terra da un'altezza di metro e mezzo. Come se la caverànei test di caduta?

Per scoprirlo, non vi resta che guardare il video pubblicato in calce alla notizia. La caduta ha causato danni estetici allo schermo, alla scocca e ai Joy-Con, nessuna parte della console però si è staccata dal corpo, cosa che evidenzia una discreta solidità della struttura.

Ricordiamo che la console è ora disponibile in tutti i negozi, per saperne di più su Nintendo Switch vi rimandiamo alla nostra recensione.