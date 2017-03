Nintendo Switch: un redditer trasforma il suo Nintendo 64 in una dock station

L'utente reddit tettzan777 ha dato sfogo alla sua creatività e passione per il brand della casa di Kyoto trasformando il suo Nintendo 64 in una docking station funzionante per Nintendo Switch. Il redditer ha specificato di aver dato nuova vita alla sua vecchia console, precedentemente non funzionante.

L'opera di hacking, che potete consultare nell'immagine allegata alla notizia, dipinge un quadro nostalgico, con il Nintendo 64 che sembra essere fatto appositamente per accogliere la sua neonata nipote. Per completare il tutto mancherebbero solo i titoli per Nintendo 64 tramite Virtual Console, funzione che, sebbene non disponibile al lancio, sarà introdotta in futuro.

In altre notizie, il sistema operativo di Nintendo Switch si è aggiornato oggi alla versione 2.1.0. L'update si occupa di correggere alcuni bug e migliorare la stabilità dell'OS.