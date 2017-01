Nintendo Switch: Reggie Fils-Aime parla del supporto delle terze parti

(presidente di) è stato recentemente intervistato da ProJared e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, del supporto delle terze parti, uno dei principali problemi di Wii U che non si ripresenterà sulla nuova piattaforma della casa di Kyoto.

Reggie Fils-Aime ha voluto fare il punto della situazione: "Gli editori di terze parti vogliono una grande base installata, una community vibrante e un ambiente di sviluppo semplice da padroneggiare, oltre alla possibilità di monetizzare con i propri contenuti, non solo tramite le vendite iniziali ma anche con i contenuti digitali. Con Wii U, non siamo stati in grado di offrire tutti questi elementi. Con Switch però le cose cambieranno, abbiamo tutti gli strumenti necessari per avere un grande supporto da parte degli editori esterni."

Tra i publisher attualmente impegnati nel supporto a Switch troviamo Koei-Tecmo, Ubisoft, Electronic Arts, Bethesda e Atlus, solamente per citarne alcuni. Ricordiamo che Nintendo Switch arriverà nei negozi il 3 marzo al prezzo di 329.99 euro, accompagnato da titoli come Super Bomberman R, The Legend of Zelda Breath of the Wild, 1-2-Switch, Just Dance 2017 e Skylanders Imaginators.