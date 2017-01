Nintendo Switch: Reggie Fils-Aime parla della console in una nuova intervista

, la nuova console di, è al momento uno degli argomenti più chiacchierati sul web. La presentazione del 13 gennaio ha dato una risposta a molti degli interrogativi dei fan, rivelando prezzo, data di lancio e line-up della console, tuttavia, la curiosità della community non si è esaurita.

Reggie Fils-Aime in una nuova intervista con lo youtuber Projared, ci parla dei giochi in arrivo, dell'online e del futuro del 3DS. Fra le altre cose, il presidente di Nintendo of America afferma che durante l'evento di presentazione avrebbe voluto porre più enfasi sull'annuncio del supporto delle software house e ci ricorda che sono in sviluppo ben 80 titoli presso 50 studi. Ricordiamo che Switch uscirà il 3 marzo 2017, al prezzo di 329 euro.