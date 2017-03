Secondo quanto riportato da VentureBeat,è attualmente sold-out negli Stati Uniti. Al day one, la console è andata rapidamente esaurita in tutti i negozi delle principali catene come Walmart, GameStop, Toys 'R Us e Target, nonchè su Amazon.

Nintendo ha già annunciato che i primi rifornimenti arriveranno nella giornata di domenica, ulteriori nuove unità saranno poi disponibili durante la prossima settimana. Molti store avrebbero registrato una richiesta molto vicina ai livelli raggiunti da Wii nel 2006.

Indubbiamente un buon inizio per la console della casa di Kyoto, che negli Stati Uniti ha registrato un lancio davvero positivo, come testimoniato anche dai dirigenti della catena GameStop USA.