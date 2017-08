Di recente,ha pubblicato i propri risultati finanziari, i quali si sono mostrati decisamente positivi. Parte di questi numeri è dovuta anche ae al suo hardware, e così il CEO della compagniane ha approfittato per esprimere parole di apprezzamento nei confronti della console e della casa di Kyoto.

Queste le parole di Huang: "Uno dei maggiori componenti [del nostro business] è la console Nintendo Switch, e sta andando sorprendentemente bene. Sono molto felice per Nintendo, perché gli piace rischiare, sono degli innovatori. Non si lasciano influenzare da ciò che fanno gli altri, e pensano in maniera originale. Mi piace molto il modo in cui hanno progettato Switch, ed il modo in cui hanno portato la console sul mercato".