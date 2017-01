Nintendo Switch: un rivenditore inglese ha aperto i preorder a 299 sterline

Il rivenditore inglese Argos ha aperto i preorder disul proprio sito, fissando il prezzo della console a. Stando alla descrizione del prodotto, nella confezione verrà incluso un battery pack ricaricabile.

Come potete vedere nello screenshot riportato in calce alla notizia, la pagina del preorder di Nintendo Switch apparsa su Argos riporta il prezzo di 299 sterline. La descrizione del prodotto fa riferimento a un "Rechargeable battery pack", che con buone probabilità potrebbe essere un battery pack ricaricabile per i controller o una power bank per l'unità portatile. Ovviamente il prezzo di 299 sterline potrebbe essere un placeholder e non è detto che sia quello definitivo, in attesa delle dichiarazioni ufficiali di Nintendo previste per l'evento del 13 Gennaio.