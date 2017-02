Nintendo Switch: i rivenditori giapponesi parlano del successo dei preordini

La redazione di Famitsu ha intervistato i responsabili delle catene giapponesiper saperne di più riguardo l'andamento dei preordini di. Di seguito, le impressioni riportate dai dirigenti degli store citati.

Games Maya (catena indipendente molto popolare in Giappone) fa sapere che i preordini sono stati numerosi e molti clienti hanno prenotato la console anche prima di conoscere il prezzo della stessa. Durante il giorno di apertura dei preordini si sono formate lunghe code di fronte ai vari negozi, i quali hanno terminato le unità a disposizione in tarda mattinata. La versione con i Joy-Con grigi è stata l'edizione più prenotata, bene anche i preordini del Pro Controller e di The Legend of Zelda Breath of the Wild e 1-2-Switch.

Bic Camera (venti negozi in Giappone) parla invece di una fila di circa 700 persone davanti al punto vendita di Ikebukuro nel giorno di apertura dei preordini. Un successo che ha sorpreso anche la stessa catena, la quale non aveva investito molte risorse nalla promozione di Switch. Tra i giochi più prenotati troviamo The Legend of Zelda Breath of the Wild, 1-2-Switch e Dragon Quest Heroes 1+2.

Infine, la catena GEO (1.700 negozi in Giappone) riferisce di un buon interesse per Switch da parte di giovani adulti oltre i 30 anni e da parte delle famiglie. I preordini sono andati sold-out in circa 48 ore, da segnalare come la Color Edition sia stata prenotata in particolare dalle ragazze. Anche in questo caso, i giochi più prenotati sono 1-2-Switch e The Legend of Zelda Breath of the Wild, con l'aggiunta di Super Bomberman R, mentre tra le periferiche spiccano i preordini della custodia ufficiale.