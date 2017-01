Nintendo Switch: Rumor su prezzo, specifiche e giochi prima della presentazione

Mancano poche ore alla presentazione di Switch: il 13 gennaio alle 05:00 del mattino (ora italiana), la casa di Kyoto toglierà ufficialmente i veli alla sua nuova console. In attesa di saperne di più, vi proponiamo un riassunto degli ultimi rumor su prezzo, data di lancio, giochi disponibili e specifiche tecniche di

Specifiche Tecniche Nintendo Switch

Prima di iniziare, ribadiamo che ad oggi, niente di quanto riportato di seguito è stato ufficialmente confermato. Gli ultimi rumor sulle caratteristiche tecniche di Switch parlano di una console basata su architettura NVIDIA Maxwell (anzichè su Pascal) e Digital Foundry sembra essere apparentemente in possesso di alcuni dati tecnici riguardo la velocità di CPU e GPU. Sembra essere confermata la compatibilità con le API Vulkan, inoltre altri rumor parlano del supporto per la VR e della presenza dello schermo touch screen (con risoluzione fino a 1440p). Apparentemente confermato anche il supporto per auricolari e cuffie Bluetooth, mentre non ci saranno le prese Ethernet. Infine, per quanto riguarda la batteria (apparentemente non removibile) alcune fonti parlano di un'autonomia pari a 5/8 ore.

Giochi Nintendo Switch

Partiamo dalla domanda più spinosa. The Legend of Zelda Breath of the Wild sarà disponibile al lancio della console? Secondo Laura Kate Dale, la risposta a questa domanda è positiva, anche se parzialmente. Alcuni rumor indicano infatti ritardi nel processo di localizzazione, questo potrebbe portare il gioco a uscire a marzo in Giappone e Nord America, mentre in Europa il lancio potrebbe essere rimandato alla tarda primavera. Da notare che Eiji Aonuma è stato recentemente avvistato a New York assieme ad un cameraman, probabilmente intento a filmare materiale video da trasmettere durante l'evento di presentazione di Switch. GameStop sembra aver confermato l'esistenza di un gioco dei Pokemon ma certamente questo non uscirà al lancio ma più probabilmente alla fine del 2017. Altro rumor interessante vorrebbe l'arrivo su Switch di Resident Evil VII Biohazard, con tanto di supporto per la VR. Ci sarebbe poi anche un misterioso titolo della serie Warriors in fase di sviluppo per la console Nintendo...

Ben più interessante la lista trapelata dal database di un rivenditore tedesco che cita Dragon Quest X, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Splatoon, Mario Kart 8, NBA 2K17, The Elder Scrolls V Skyrim, un nuovo capitolo di Mario, Monster Hunter (forse Monster Hunter XX?) e i già confermati LEGO City Undercover, Just Dance 2017 e Project Sonic. Ancora più ricco l'elenco trapelato da una foto pubblicata per errore da IGN France, che include anche Super Mario Frost Land, Super Smash Bros Switch, Pikmin World, Minecraft Switch Edition, Dragon Quest XI, Super Mario RPG Rabbids Invasion, FIFA 17 e il misterioso Assassin's Creed Egypt. Quali di questi titoli saranno annunciato domani? E quali saranno effettivamente disponibili al lancio? Lo scopriremo tra poche ore.

Prezzo e data di uscita Nintendo Switch

Sono tanti i rumor circolati negli ultimi giorni sul prezzo di Nintendo Switch: la catena americana Walmart ha aperto i preordini a 399 dollari, GameStop ha rilanciato a 399.98 euro mentre Target ha optato per un prezzo più basso, 299.99 dollari. Ancora più basso il prezzo ipotizzato da Best Buy: 249,99 dollari per la versione "liscia" senza giochi in bundle. Il rivenditore britannico Gameseek ha invece fatto discutere per il suo prezzo particolarmente "economico", solo 198.50 sterline, circa 230 euro al cambio attuale. E l'insider Laura Kate Dale ha ipotizzato un prezzo ancora più basso...

Per quanto riguarda la data di uscita, le cose si fanno leggermente più complicate. Alcuni rumor indicano il 17 marzo mentre altri rivenditori parlano del 10 marzo come data di uscita della console. Una cosa invece sembra certa: al lancio la disponibilità di Switch sarà limitata, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti e probabilmente parte dell'Europa. Oltre alla console e ai giochi, nei negozi a marzo arriveranno anche numerosi accessori come custodie, pellicole, kit da viaggio, porta cartucce, auricolari, skin adesive, joypad aggiuntivi e tanto altro ancora, come trapelato dal catalogo del produttore Hori.