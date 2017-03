Nintendo Switch: i salvataggi nel cloud potrebbero arrivare in futuro

Durante una recente intervista condotta dalla presentatrice Katie Linendoll, il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha aperto ai salvataggi nel cloud sulla nuova console della casa di Kyoto. Reginald ha inoltre confermato che Nintendo Switch è stata la console Nintendo più venduta di sempre al lancio.

Come confermato dalla grande N, Nintendo Switch non permette di trasferire i file di salvataggio, tema che è stato trattato durante l’intervista. Il presidente di Nintendo of America, interrogato sulla questione dei salvataggi nel cloud, ha risposto: “Non sarebbe fantastico? Restate sintonizzati”. Dunque, come già accade su PlayStation 4 e Xbox One, è plausibile attendersi questa caratteristica anche sulla nuova console ibrida.