Nintendo Switch sarà venduto senza app o demo preinstallate

del Wall Street Journal ha confermato chenon avrà app, giochi o demo preinstallate al lancio.ha scelto di non preinstallare alcun contenuto per limitare i costi e permettere agli utenti di gestire liberamente lo spazio di archiviazione, senza proporre applicazioni magari poco gradite.

Nessuna possibilità dunque per chi sperava in versioni di prova di giochi come 1-2-Switch, Super Bomberman R, The Legend of Zelda Breath of the Wild o minigiochi da utilizzare per prendere confidenza con il sistema di controllo e con la natura ibrida della piattaforma. Ricordiamo che Nintendo Switch uscirà in Europa il prossimo 3 marzo al prezzo di 329,99 euro.