Nintendo Switch: lo schermo tende a graffiarsi molto facilmente?

Per giocare consulla TV bisogna posizionare l'unità mobile all'interno del Dock (la "base" della console), ma a quanto pare questa operazione di estrazione può graffiare molto facilmente lo schermo. Forse è il caso di prendere le dovute precauzioni?

L'immagine riportata in basso testimonia la presenza di graffi vistosi sul bordo laterale dello schermo, un danno dovuto al posizionamento dell'unità mobile nello Switch Dock. Dal momento che questa operazione di estrazione e inserimento viene ripetuta numerose volte nel tempo, potrebbe non essere da escludere l'idea di applicare una pellicola protettiva sullo schermo, anche se non è escluso che i graffi in questione possano provenire in realtà da uso improprio della console, vi invitiamo quindi al momento a prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di chiarimenti o altre testimonianze in merito.



Restando in tema di resistenza vi riproponiamo il test alle cadute della console e il primo caso di Blue Screen of Death. In tutto questo vi ricordiamo che il lancio di Nintendo Switch ha registrato il sold-out negli Stati Uniti.



Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.