Nintendo Switch: scorte ancora inferiori alla richiesta in Giappone

Non c'è dubbio chesia molto apprezzata in Giappone. Le vendite della console sono costanti, e hanno addirittura toccato un picco altissimo nella scorsa settimana grazie al lancio di, con quasi 100.000 unità piazzate. Di conseguenza, le scorte dei negozi potrebbero non bastare per soddisfare la richiesta.

Questo dato emerge dalle analisi e dai dati riportati dall'ente Media Create: tra le 98.999 unità di Switch vendute questa settimana, sono stati calcolati anche i bundle contenenti Splatoon 2, titolo che in una sola settimana ha superato le vendite totali di Mario Kart 8 Deluxe. Secondo quanto riportato, al momento, circa il 54% dei possessori di Nintendo Switch in Giappone ha acquistato una copia di Splatoon 2, ed i numeri potrebbero aumentare ancora.

Stando a questi dati, i giocatori del Sol Levante potrebbero riscontrare qualche difficoltà nel reperire Switch nei negozi, dato che la richiesta è ancora superiore alla produzione di Nintendo: cosa ne pensate? Siete stupiti da questo successo?