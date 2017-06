In Giappone le scorte dicontinuano ad essere più basse del previsto. I negozianti ricevono pochissime console e questo causa il sold-out immediato delle nuove unità. Ancora oggi si verificano code di discreta lunghezza fuori dai principali store non appena questi avvisano dell'arrivo di nuovi riferimenti.

La casa di Kyoto ha più volte ribadito che presto le scorte saranno sufficienti per tutti, rispetto al lancio la società ha già aumentato la produzione, con l'obiettivo di raggiungere quota 18 milioni di pezzi distribuiti entro il 31 marzo 2018. Al momento, non si riscontrano particolari problemi di reperibilità in Nord America ed Europe, continenti dove le scorte sembrano essere in linea con la richiesta.