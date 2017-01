Nintendo Switch: secondo il sito Nikkei costerà 25,000 yen (circa 203€)

Il sito giapponese Nikkei ha pubblicato un articolo su, affermando che la nuova console potrebbe essere venduta al prezzo di: stando al cambio attuale dovrebbe corrispondere a circa

Ammesso che il prezzo riportato da Nikkei corrisponda a quello reale, non è detto che la console venga commercializzata in Europa applicando una semplice conversione tra le due monete. Dal momento che 25,000 yen corrispondono a circa 203 euro, possiamo ipotizzare che il prezzo finale di Switch si attesterà intorno ai 250€, sempre che Nintendo non smentisca le informazioni divulgate dal sito giapponese. Per conoscere il prezzo ufficiale della console non rimane che attendere l'evento di presentazione del 13 Gennaio.